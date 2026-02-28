Реклама

Мир
20:02, 28 февраля 2026Мир

По иранскому городу с действующей АЭС нанесли удар

IRIB: Иранский город Бушер с действующей АЭС подвергся ракетному удару
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vahid Salemi / AP

Иранский город Бушер, где расположена действующая атомная электростанция (АЭС), подвергся ракетному удару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию (IRIB).

«Два объекта были атакованы ракетами в городе Бушере на юге Ирана, где расположена построенная российскими специалистами АЭС», — сказано в сообщении.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что руководство компании контролирует ситуацию в Иране в постоянном режиме. «Что касается нашего персонала, находящегося как на площадке сооружения АЭС "Бушер", так и в столице. К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», — говорится в комментарии.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ обеспечить безопасность российским сотрудникам, работающим на АЭС «Бушер».

