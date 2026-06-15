Захарова оценила чувствительное поражение Киева в юридической войне против России

Захарова о победе над Киевом в суде в деле по Крыму: Россия получила свое в Гааге

Россия получила свое в Гааге, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Такими словами она оценила в Telegram-канале победу страны над Киевом в суде по правам на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

«Нам обещали "Гаагу" — мы ее получили», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Публикация сопровождается репостом новости на странице МИД России, в которой сказано об убедительной победе страны. Решение суда в дипведомстве назвали чувствительным поражением Украины и Запада в юридической войне против РФ.

Разбирательство в Гааге длилось 10 лет. Отмечается, что судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста.