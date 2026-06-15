Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 15 июня 2026Мир

Захарова оценила чувствительное поражение Киева в юридической войне против России

Захарова о победе над Киевом в суде в деле по Крыму: Россия получила свое в Гааге
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Россия получила свое в Гааге, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Такими словами она оценила в Telegram-канале победу страны над Киевом в суде по правам на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

«Нам обещали "Гаагу" — мы ее получили», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Публикация сопровождается репостом новости на странице МИД России, в которой сказано об убедительной победе страны. Решение суда в дипведомстве назвали чувствительным поражением Украины и Запада в юридической войне против РФ.

Разбирательство в Гааге длилось 10 лет. Отмечается, что судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

    США отказались поставлять НАТО два вида вооружения

    Лукашенко обратился к Зеленскому и напомнил ему одну пословицу

    В США упал стратегический бомбардировщик

    Захарова оценила чувствительное поражение Киева в юридической войне против России

    На Западе заявили о зловещем пророчестве после случившегося в Киеве

    Лукашенко указал на невозможность Зеленского угрожать Белоруссии

    Россиянин проиграл 1,8 миллиона рублей из-за Кюрасао

    МИД России отреагировал на победу над Украиной по разбирательству в Гааге

    Российская актриса сравнила жизнь в Москве и Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok