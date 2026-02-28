Реклама

15:23, 28 февраля 2026

«Росатом» прокомментировал ситуацию в Иране

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Ядерный комплекс Исфахан в Иране

Ядерный комплекс Исфахан в Иране. Фото: Vantor / Handout / Reuters

Руководство «Росатома» контролирует ситуацию в Иране в постоянном режиме. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, слова которого приводят в Telegram-канале «Росатома».

«Что касается нашего персонала, находящегося как на площадке сооружения АЭС (атомной электростанции — Прим. «Ленты.ру»)"Бушер", так и в столице. К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», — говорится в комментарии.

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» находится в плотном контакте с Ситуационно-кризисным центром МИД России, с посольством в Иране, а также российским генконсульством в Исфахане. По его словам, сотрудники госкорпорации находятся на площадке сооружения АЭС или в месте проживания. Небольшая группа специалистов, работающих в Тегеране, находится на территории посольства. «Все необходимые меры по обеспечению безопасности принимаются», — сообщил Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что объекты атомной энергетики не могут быть целями для ударов.

Ранее израильская армия заявила, что в рамках операции против Ирана поразили сотни военных объектов.

