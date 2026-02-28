Израиль раскрыл количество атакованных объектов Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по сотням военных объектов Ирана

Израиль в рамках военной операции против Ирана нанес удары по сотням военных объектов на территории Исламской Республики. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В рамках операции "Ревущий лев" Армия обороны Израиля под руководством разведки ЦАХАЛ нанесла удары по сотням иранских военных объектов, включая ракетные пусковые установки на западе Ирана», — сказано в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает угрозы, исходящие из Ирана.

Ранее сообщалось, что израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны.