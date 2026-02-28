Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 28 февраля 2026Мир

Израиль раскрыл количество атакованных объектов Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по сотням военных объектов Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль в рамках военной операции против Ирана нанес удары по сотням военных объектов на территории Исламской Республики. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В рамках операции "Ревущий лев" Армия обороны Израиля под руководством разведки ЦАХАЛ нанесла удары по сотням иранских военных объектов, включая ракетные пусковые установки на западе Ирана», — сказано в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает угрозы, исходящие из Ирана.

Ранее сообщалось, что израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна ЕС осудила удары по Ирану

    «Росатом» прокомментировал ситуацию в Иране

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

    ОАЭ пригрозили Ирану

    Российский политолог указала на странности в ударах Израиля и США по Ирану

    Четыре человека погибли в результате падения обломков снарядов в Сирии

    США столкнулись с рекордным количеством атак на зарубежные базы

    Уничтоженная ударом Израиля школа для девочек в Иране попала на видео

    Макрон высказался об ударах по Ирану

    В Катаре раздалась серия сильных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok