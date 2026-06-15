Трамп помирился с Ираном. Кто победил в конфликте и чего добилась каждая из сторон?

Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — написал он, призвав суда всего мира «запускать свои двигатели».

Пусть нефть течет рекой!

Дональд Трамп президент США

Американский лидер похвалил президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина за помощь в урегулировании конфликта. Он также резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за атаки по Ливану, которые едва не сорвали окончательное соглашение.

Мирное соглашение состоит из 14 пунктов

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Ирана Казем Гарибабади счел, что Тегеран одержал победу в конфликте. Он раскрыл, что мирным документом будут отменены все санкции и резолюции против Ирана со стороны США.

Всего же, по утверждению иранской стороны, в мирном соглашении значатся 14 пунктов. В частности, Вашингтон в рамках соглашения с Тегераном обязуется снять морскую блокаду в течение 30 дней. Помимо этого США обязуются вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой районов, не перебрасывать новые силы в регион и не водить санкции в период переговоров. Кроме того, Иран оценил стоимость причиненного ущерба от конфликта в 300 миллиардов долларов. В документе закрепляется, что США вместе с союзниками должны будут представить планы восстановления Ирана.

В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что соглашение между США и Ираном гарантирует безъядерный статус Ирана. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия», — подчеркнул он, отметив, что данное соглашение стало «большой победой» для Штатов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уточнил, что Вашингтон и Тегеран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах. Политик проинформировал, что официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Иран объявил «час X» для Израиля за несколько минут до объявления мира

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти незадолго до объявления мира заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Тегерана. «Приказ отдан. Настал час "Х", и пусковые установки готовы. "Хезболла" — часть оси сопротивления», — написал он. По его словам, если Израиль не прекратит наносит удары по Ливану, Иран сделает так, что Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, «два мощных географических орудия, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья».

Позднее Гарибабади раскрыл, что Тегеран готовил очередной удар по целям на территории еврейского государства, но в последний момент Вашингтон пошел на серьезные уступки. При этом дипломат подчеркнул, что мирное соглашение «не означает доверие к противнику», и Иран будет следить за выполнением обязательств Америкой, «держа палец на спусковом крючке».