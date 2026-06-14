Иран объявил «час Х»

Велаяти: Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пришло время «часа Х»

Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пришло время «часа Х». Об этом объявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти на своей странице в соцсети Х.

«Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час "Х", и пусковые установки готовы. "Хезболла" – часть оси сопротивления», — написал он.

По его словам, если Израиль не прекратит наносит удары по Ливану, Иран сделает так, что Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, «два мощных географических орудия, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья».

Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес.