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02:04, 15 июня 2026Мир

Иран заявил о победе над США

Глава МИД Ирана заявил о победе в войне с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран одержал победу в войне с США. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади, передает агентство Tasnim.

«Мы одержали победу над Америкой. В меморандуме они обязались положить конец конфликту», — сказал он.

Замминистра также указал на отмену всех санкций и резолюций против Ирана со стороны США. Стороны также будут обсуждать вопрос восстановления Исламской Республики. При этом Гарибабади подчеркнул, что Тегеран все еще относится к Вашингтону с недоверием и будет «постоянно держать палец на спусковом крючке».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о мире с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — написал он в Truth Social.

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