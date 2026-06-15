Иран заявил о победе над США

Глава МИД Ирана заявил о победе в войне с США

Иран одержал победу в войне с США. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади, передает агентство Tasnim.

«Мы одержали победу над Америкой. В меморандуме они обязались положить конец конфликту», — сказал он.

Замминистра также указал на отмену всех санкций и резолюций против Ирана со стороны США. Стороны также будут обсуждать вопрос восстановления Исламской Республики. При этом Гарибабади подчеркнул, что Тегеран все еще относится к Вашингтону с недоверием и будет «постоянно держать палец на спусковом крючке».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о мире с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — написал он в Truth Social.