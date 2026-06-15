В Иране раскрыли отношение к США после достижения мирного соглашения

МИД Ирана заявил о недоверии Тегерана к США после достижения мирного соглашения

Иран с недоверием относится к Соединенным Штатам, несмотря на достижение мирного соглашения. Об этом сообщил замминистра иностранных дел государства Казем Гарибабади, его слова приводит агентство Mehr в Telegram-канале.

«Вооруженные силы Ирана будут постоянно держать палец на спусковом крючке», — высказался он.

Гарибабади заявил, что Вооруженные силы (ВС) Ирана сохраняют боеготовность и готовы противодействовать любым действиям со стороны врагов.

Ранее Гарибабади сообщил о победе Ирана в войне с США. Помимо этого, замминистра рассказал об отмене всех санкций и резолюций против Ирана со стороны Штатов, а также заявил, что стороны будут обсуждать вопрос восстановления Исламской Республики.

