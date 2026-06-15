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03:25, 15 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе объяснили призывы Европы к немедленному прекращению огня на Украине

SC: Европа призывает к прекращению огня на Украине, чтобы вооружить Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Западное издание Strategic Culture объяснило прекращению огня на Украине. По мнению журналистов, это делается для того, чтобы в дать Киеву передышку и в дальнейшем еще сильнее вооружить его.

«Правительства Европы и ее бюрократы из ЕС и НАТО по-прежнему привержены идеологии нанесения России стратегического поражения», — отмечается в материале.

Авторы статьи указали, что если бы европейские союзники были настроены на мир, они бы перестали вооружать Киев и серьезно отнеслись к требованию Москвы устранить коренные первопричины конфликта.

Ранее дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Евросоюз и Великобритания планируют вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. По его мнению, «европейцы все поставили на Украину».

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