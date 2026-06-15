На Западе объяснили призывы Европы к немедленному прекращению огня на Украине

SC: Европа призывает к прекращению огня на Украине, чтобы вооружить Киев

Западное издание Strategic Culture объяснило прекращению огня на Украине. По мнению журналистов, это делается для того, чтобы в дать Киеву передышку и в дальнейшем еще сильнее вооружить его.

«Правительства Европы и ее бюрократы из ЕС и НАТО по-прежнему привержены идеологии нанесения России стратегического поражения», — отмечается в материале.

Авторы статьи указали, что если бы европейские союзники были настроены на мир, они бы перестали вооружать Киев и серьезно отнеслись к требованию Москвы устранить коренные первопричины конфликта.

Ранее дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Евросоюз и Великобритания планируют вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. По его мнению, «европейцы все поставили на Украину».

