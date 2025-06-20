Путин рассказал об обещании Трампа по Ирану

Путин: Трамп пообещал поддержать требование России о сотрудниках АЭС «Бушер»

Американский лидер Дональд Трамп пообещал поддержать требование России обеспечить безопасность российским сотрудникам АЭС «Бушер» в Иране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере. Он подчеркнул, что российская сторона поставила перед Израилем вопрос обеспечения безопасности российским атомщикам.

«Мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования», — сказал Путин.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия не должна вступать в войну с Израилем на стороне Ирана. По его мнению, в данный момент еще существует возможность урегулирования конфликта Ирана и Израиля.