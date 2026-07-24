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19:47, 24 июля 2026 (обновлено: 19:55, 24 июля 2026)Экономика

Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных

Гидрометцентр: В выходные в ЕТР ожидается умеренное летнее тепло и кратковременные дожди
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В выходные, 25 и 26 июля, в Центральной России ожидается умеренное летнее тепло и кратковременные дожди, сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Регион продолжает находиться под влиянием юго-восточной части обширной тропосферной ложбины, которая защищает от полуденного зноя. При этом волновые возмущения вдоль атмосферного фронта не оставляют его без кратковременных дождей, местами гроз и порывистого ветра.

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В субботу погоду будет определять холодный атмосферный фронт с волнами, протянувшийся от Черноморского побережья до северо-восточных районов европейской территории России (ЕТР). Ожидаются кратковременные дожди, ночью местами пройдут ливни. В отдельных районах будут грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. Ночью и утром ожидается туман. Преобладающая температура воздуха составит ночью плюс 8-15 градусов, днем плюс 19-26 градусов. На юге региона потеплеет до плюс 28 градусов.

В воскресенье и понедельник, 26-27 июля, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта и волновых циклонов, перемещающихся с юга на север Европейской России, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы с усилением ветра до 17 метров в секунду. Температурный фон существенно не изменится: ночью столбики термометров покажут плюс 10-17 градусов, днем плюс 20-27 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра предсказали, что жителей Московского региона ждет солнечная погода в выходные, которые придутся на 1 и 2 августа.

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