Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 20 июня 2025Мир

Путин отверг вступление России в войну на стороне Ирана

Путин: Россия не должна вступать в войну с Израилем на стороне Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Россия не должна вступать в войну с Израилем на стороне Ирана. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и тех, кто создает угрозы для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы. Что в Иране, что в российском случае», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на данный момент еще существует возможность урегулирования конфликта Ирана и Израиля

Ранее американский президент Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и заявил, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров

    Дым закрыл горизонт после удара ВС России под Одессой

    Россиянам предложат поиграть в полузабытые игры детства

    Действия Орбана против руководства ЕС сравнили с чумой и холерой

    Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность

    Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

    Иран ударил по украинскому кафе

    Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

    Путин пошутил о пользе водки для всего мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости