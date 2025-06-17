Трамп пригрозил верховному лидеру Ирана словами «мы знаем, где ты»

Трамп: США знают, где находится Хаменеи, но пока не собираются устранять его

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно точное местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако США не планируют устранять его «по крайней мере сейчас». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Мы точно знаем, где скрывается так называемый "верховный лидер". Он — легкая цель, но находится в безопасности. Мы не собираемся устранять его — по крайней мере сейчас», — сказано в публикации.

При этом американский лидер подчеркнул, что его терпение находится «на исходе».

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что выступает против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий»