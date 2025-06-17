Трамп отверг план Израиля о ликвидации верховного лидера Ирана

Axios: Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп выступил против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий». Об этом сообщает Axios со ссылкой источники.

«Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», — пояснил агентству мнение главы государства высокопоставленный чиновник американской администрации.

Однако, по словам источника, отказ Трампа не означает, что он не решится «вмешаться и предпринять какие-то масштабные действия».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил сценария покушения на Али Хаменеи. По его словам, подобные действия якобы «позволят завершить конфликт в скором времени».

Также телеканал CBS передал слова неназванного представителя израильских спецслужб, который посоветовал верховному лидеру Ирана «менять спальню каждую ночь», так как разведка еврейского государства может покуситься на его жизнь.