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19:59, 16 июня 2025Мир

Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

Нетаньяху не исключил сценария покушения на лидера Ирана Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил сценария покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, глава израильского правительства заявил, что «не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана». По его словам, такой сценарий якобы «позволит завершить конфликт в скором времени».

Нетаньяху также добавил, что он не заинтересован в переговорах с Ираном, обвинив Тегеран в желании заполучить ядерное оружие. «Этому не бывать», — резюмировал политик.

Ранее телеканал CBS передал слова неназванного представителя израильских спецслужб, который посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальню каждую ночь», так как разведка еврейского государства может покуситься на его жизнь. При этом собеседник уточнил, что Израиль не ставит перед собой задачу уничтожения политического руководства и выбирает в качестве целей лишь военных и физиков-ядерщиков.

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