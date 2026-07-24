Рыбак обнаружил плывущее по реке тело 30-летней модели

В Таиланде рыбак нашел в реке труп 30-летней модели

В Таиланде рыбак из провинции Канчанабури обнаружил плывущее по реке тело модели. Об этом сообщает Need To Know.

Мужчина заметил женщину в воде вечером, 22 июля, около моста в городе Канчанабури и сразу же вызвал полицию. Неизвестную извлекли из воды. Помочь ей было уже невозможно. Вскоре выяснилось, что это была 30-летняя модель Суканья Тавичоккамтон.

В ходе следствия выяснилось, что накануне вечером женщину к мосту подвез таксист. Он заявил, что Тавичоккамтон была пьяна, а когда вышла из машины, начала что-то искать. В одежде женщины обнаружили пакетик с белым порошком. При этом сумки и мобильного телефона при ней не нашли. Никаких травм на теле Тавичоккамтон не было.

Женщина работала моделью, на ее страницу в социальной сети было подписано почти 25 тысяч человек. Известно, что у Тавичоккамтон был сын.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли тело модели, которая таинственно пропала 13 июля. 24-летнюю Джессику Ярикре извлекли из воды через двое суток.