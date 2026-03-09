Реклама

9 марта 2026

Лихачев раскрыл роль Путина в помощи россиянам на АЭС в Иране

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин лично принимает участие в решении вопросов безопасности российских специалистов, которые работают на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Знаю, что президент не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — подчеркнул он.

Лихачев также оценил ситуацию в районе атомной электростанции. По его словам, она остается сложной, однако ударов ни по ней, ни по площадке строительства новых энергоблоков не было зафиксировано.

6 марта руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев заявил, что существуют высокие риски ядерной катастрофы в Иране из-за возможных ударов Израиля по соответствующим объектам.

