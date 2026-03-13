17:57, 13 марта 2026Мир

Трамп определился с операцией против ядерных материалов Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США не будут проводить никаких военных операций против ядерных материалов Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Совершенно нет. Мы на этом совершенно не концентрируем внимание (...) Но в какой-то момент мы можем [начать этим заниматься]. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее военный министр Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты и Израиль уничтожили инфраструктуру производства баллистических ракет на территории Ирана. По утверждению американской стороны, Тегеран якобы использует лишь ранее накопленные запасы ракет.

Россия выступает за скорейшее урегулирование иранского конфликта. 10 марта президент Владимир Путин обсудил со своим коллегой Масудом Пезешкианом развитие событий на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Тегерана и Москвы.

