15:25, 13 марта 2026Мир

Глава Пентагона заявил об одной тяжелой потере для Ирана

Глава Пентагона Хегсет: США и Израиль уничтожили производство ракет в Иране
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты и Израиль уничтожили инфраструктуру производства баллистических ракет на территории Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Весь потенциал Ирана по производству баллистических ракет уничтожен. Каждая компания, производящая любой компонент для этих ракет, фактически разгромлена, здания, комплексы и заводские линии по всему Ирану разрушены», — сказал он.

По утверждению американской стороны, Тегеран теперь использует лишь ранее накопленные запасы ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону уже удалось уничтожить большинство ракет Тегерана, а также огромное количество дронов и заводов по их производству. «Мы бьем по ним с силой, которую не испытывал никто со времен Второй мировой войны», — сказал американский лидер.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

