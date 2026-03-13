Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:34, 13 марта 2026Мир

Трамп заявил об уничтожении большинства иранских ракет

Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США в ходе конфликта с Ираном наносят по территории Исламской Республики удары такой силы, какой не испытывала ни одна страна со времен Второй мировой войны. На это указал американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

По словам Трампа, Вашингтону уже удалось уничтожить большинство ракет Тегерана, а также огромное количество дронов и заводов по их производству. «Мы бьем по ним с силой, которую не испытывал никто со времен Второй мировой войны», — сказал американский президент.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку заявил, что США и Израиль не смогут одержать победу в конфликте с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

    ВСУ попытались атаковать промзону Невинномысска

    Вооруженные формирования Ирака заявили об атаке на еще один американский самолет

    Захарова уличила еврочиновников в использовании темы Украины

    В Иране поразмышляли об ударе ядерным оружием

    Трамп заявил об уничтожении большинства иранских ракет

    Один из участников делегации Венгрии отказался ехать на Украину из-за страха мобилизации

    Тревел-блогерша описала мужчин в Китае словами «для россиянок — находка»

    Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал победу Ирана в конфликте с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok