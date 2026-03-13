Трамп заявил об уничтожении большинства иранских ракет

Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

США в ходе конфликта с Ираном наносят по территории Исламской Республики удары такой силы, какой не испытывала ни одна страна со времен Второй мировой войны. На это указал американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

По словам Трампа, Вашингтону уже удалось уничтожить большинство ракет Тегерана, а также огромное количество дронов и заводов по их производству. «Мы бьем по ним с силой, которую не испытывал никто со времен Второй мировой войны», — сказал американский президент.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку заявил, что США и Израиль не смогут одержать победу в конфликте с Ираном.