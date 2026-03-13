Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 13 марта 2026Мир

Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал победу Ирана в конфликте с США и Израилем

Аналитик Кирьяку заявил, что Иран одержит победу над Израилем и США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

У США и Израиля нет возможности одержать победу в конфликте с Ираном. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Чтобы США и Израиль победили, им пришлось бы полностью свергнуть правительство Ирана и устранить всех его лидеров. <…> Затем им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство», — пояснил аналитик. Он подчеркнул, что это практически невозможно.

Тегерану же для победы необходимо просто выжить, и в том случае, если им удастся выстоять перед Вашингтоном и Тель-Авивом, он выйдет победителем из конфликта. «И, по‑моему, мы очень быстро к этому приближаемся», — резюмировал Кирьяку.

Ранее победу Ирана в конфликте предрек аналитик из США Скотт Риттер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

    ВСУ попытались атаковать промзону Невинномысска

    Вооруженные формирования Ирака заявили об атаке на еще один американский самолет

    Захарова уличила еврочиновников в использовании темы Украины

    В Иране поразмышляли об ударе ядерным оружием

    Трамп заявил об уничтожении большинства иранских ракет

    Один из участников делегации Венгрии отказался ехать на Украину из-за страха мобилизации

    Тревел-блогерша описала мужчин в Китае словами «для россиянок — находка»

    Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал победу Ирана в конфликте с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok