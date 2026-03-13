Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал победу Ирана в конфликте с США и Израилем

Аналитик Кирьяку заявил, что Иран одержит победу над Израилем и США

У США и Израиля нет возможности одержать победу в конфликте с Ираном. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Чтобы США и Израиль победили, им пришлось бы полностью свергнуть правительство Ирана и устранить всех его лидеров. <…> Затем им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство», — пояснил аналитик. Он подчеркнул, что это практически невозможно.

Тегерану же для победы необходимо просто выжить, и в том случае, если им удастся выстоять перед Вашингтоном и Тель-Авивом, он выйдет победителем из конфликта. «И, по‑моему, мы очень быстро к этому приближаемся», — резюмировал Кирьяку.

Ранее победу Ирана в конфликте предрек аналитик из США Скотт Риттер.