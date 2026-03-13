Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 13 марта 2026Мир

В США предрекли поражение в операции против Ирана

Аналитик Риттер: США проиграют Ирану, постоянно меняя планы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предрек поражение США в операции против Ирана.

По мнению эксперта, Вашингтон постоянно менял свои планы, в то время как Иран не сдается и действует последовательно. Американским военным приходится лишь реагировать на ситуацию, пока инициатива остается за Тегераном.

«Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем», — выразил мнение Риттер.

Он также назвал глупостью планы Франции по развертыванию миссии в Ормузском проливе. По его словам, это лишь ослабит потенциал военного вмешательства и осложнит планирование для Соединенных Штатов.

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой инициативы по созданию французской военной миссии в Ормузский пролив, о которой ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    В США предрекли поражение в операции против Ирана

    Глава минфина США назвал цель ослабления санкций против российской нефти

    Просидевшего в камере смертников 35 лет грабителя спасли в последний момент

    Сексологи рассказали о способе пробудить страсть в отношениях

    Стало известно о возможной экологической катастрофе в Арктике из-за конфликта в Иране

    США разрешили продажу погруженной на танкеры российской нефти

    Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

    Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ при помощи ножниц

    Иран пригрозил уничтожить все нефтегазовые объекты США на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok