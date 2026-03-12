Во Франции оценили проект миссии в Ормузском проливе

Политик Филиппо раскритиковал проект военной миссии Макрона в Ормузском проливе

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X выступил с критикой инициативы по созданию французской военной миссии в Ормузский пролив, о которой ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Худшее, что только возможно! Втягивает нас в военную авантюру в Ормузском проливе и разрабатывает планы, которые не дадут никакого результата», — написал политик.

Филиппо также заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к росту цен на топливо, электроэнергию и удобрения. По его мнению, это может вызвать серьезные проблемы в сельском хозяйстве, промышленности и транспортной сфере Франции. Политик считает, что подобных последствий удалось бы избежать, если бы страна ранее вышла из Евросоюза.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон опозорился, взяв пример с президента Украины Владимира Зеленского и начав угрожать Ирану «оборонительной» миссией в Ормузском проливе. Филиппо также напомнил, что на слова Зеленского в адрес Тегерана Брюссель никак не отреагировал.