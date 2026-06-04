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Силовые структуры
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18:12, 4 июня 2026Силовые структуры

Нянечка российского детского сада с помощью детей обрела золото и срок

В Пермском крае няне детсада ограничили свободу за кражу золота у детей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Пермском крае за кражу на сумму свыше 56 тысяч рублей к двум годам ограничения свободы приговорили няню детского сада Орджоникидзевского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, женщина разработала схему по краже у детей золота. Она пользовалась моментом, когда малыши переодевались для прогулки или шли на тихий час и крала золотые украшения, которые затем сдавала в ломбард. После случившегося женщину уволили, а директору учреждения вынесли частное постановление из-за ненадлежащего контроля за персоналом.

Ранее стало известно, что злоумышленники представляются школьными психологами и крадут персональные данные родителей и детей.

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