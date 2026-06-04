Нянечка российского детского сада с помощью детей обрела золото и срок

В Пермском крае няне детсада ограничили свободу за кражу золота у детей

В Пермском крае за кражу на сумму свыше 56 тысяч рублей к двум годам ограничения свободы приговорили няню детского сада Орджоникидзевского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, женщина разработала схему по краже у детей золота. Она пользовалась моментом, когда малыши переодевались для прогулки или шли на тихий час и крала золотые украшения, которые затем сдавала в ломбард. После случившегося женщину уволили, а директору учреждения вынесли частное постановление из-за ненадлежащего контроля за персоналом.

Ранее стало известно, что злоумышленники представляются школьными психологами и крадут персональные данные родителей и детей.