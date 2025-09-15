Россиян предупредили о новой уловке мошенников

ВТБ предупредил, что мошенники представляются школьными психологами

Злоумышленники представляются школьными психологами и крадут персональные данные родителей и детей. О новой уловке мошенников предупредил банк ВТБ в разговоре с РБК.

Сообщается, что летом в период экзаменов аферисты представлялись школьными психологами и собирали персональные данные детей и их родителей якобы для характеристики ученика. Целью же этих действий мошенников было получить доступ к личным кабинетам на различных ресурсах или использовать сведения о жертвах в схемах социальной инженерии, отметили в банке.

Кроме того, злоумышленники отправляли родителям поддельные ссылки на «обязательное тестирование», которое, по их словам, не прошел ребенок. Ресурс, отправленный взрослым, вел на фишинговый сайт, подчеркнули в ВТБ, где жертвы оставляли свои персональные данные. После этого мошенники запугивали детей и родителей утечкой данных или уголовным преследованием.

«Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку», — напомнили в ВТБ о правилах защиты от мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники стали выкупать домены официальных компаний, чтобы обманывать россиян. Отмечалось, что также преступники могут рассылать вредоносное программное обеспечение (ПО) от имени администратора ресурса.