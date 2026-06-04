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20:27, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Заболевший агрессивным раком комик раскрыл подробности лечения и назвал его адом

Заболевший раком комик Алмазов назвал адом свое состояние после первой химиотерапии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал ELDOSBIG

Известный стендап-комик Элдос Алмазов, заболевший агрессивным видом рака — остеосаркомой, назвал адом свое состояние после первой химиотерапии. Подробности лечения он раскрыл в Telegram-канале.

«Только вышел из пятидневного ада, даже в телефон не могу смотреть, тошнит от одного взгляда. Вроде выжил», — заявил Алмазов, говоря о своем самочувствии после первого курса химиотерапии.

Комик выразил надежду на то, что второй курс лечения пройдет легче. Он также поблагодарил зрителей за поддержку.

В мае юморист сообщил, что, по оценке врачей, на лечение уйдет около полугода. «Четыре химиотерапии, потом операция и потом еще четыре химиотерапии, каждые 20 дней нужно получать химию», — описал Алмазов план лечения.

Перед этим комик рассказал, что отправился лечиться в родной город — Бишкек. По словам Алмазова, его заболевание находится на начальной стадии.

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