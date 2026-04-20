Раскрыты подробности состояния заболевшего агрессивным раком 28-летнего комика

15:50, 20 апреля 2026

Комик Алмазов заявил, что диагностированную у него остеосаркому можно вылечить
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

28-летний комик Элдос Алмазов, которому диагностировали агрессивный вид рака — остеосаркому, раскрыл подробности своего состояния. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алмазов рассказал, что отправился лечиться в родной город — Бишкек. Там комик сходил на прием онкологу, показал ему результаты компьютерной томографии (КТ) и получил направления на другие обследования, в том числе биопсию. Он добавил, что скоро его положат в больницу.

«Сказали что у меня только началось оно маленькое, не совсем плохо, можно вылечить, дай бог», — отметил комик и уточнил, что сейчас у него немного болит нога.

16 апреля стало известно, что Алмазову дигностировали остеосаркому — злокачественную опухоль, которая развивается из костной ткани. Комик рассказал, что у него больше месяца болела нога, однако он не обращался к врачу, пока ему не стало больно ходить.

