У популярного в России 28-летнего комика обнаружили агрессивный рак

Стендап-комик Элдос Алмазов сообщил, что у него обнаружили остеосаркому

У популярного в России 28-летнего стендап-комика из Киргизии Элдоса Алмазова обнаружили агрессивный рак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всем привет, пишу не с очень хорошими новостями. Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу», — сообщил Алмазов. Он также обратился к подписчикам с просьбой помочь ему деньгами на лечение.

Комик рассказал, что у него больше месяца болела нога, но он пытался справиться с симптомом самостоятельно мазями и таблетками. Однако позднее Алмазову стало больно ходить, и тогда он решил обратиться к врачу.

Ранее журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком, дал россиянам совет. Он призвал соотечественников пройти диспансеризацию.