18:21, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

У популярного в России 28-летнего комика обнаружили агрессивный рак

Стендап-комик Элдос Алмазов сообщил, что у него обнаружили остеосаркому
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Андрюша Прокофьев / YouTube 

У популярного в России 28-летнего стендап-комика из Киргизии Элдоса Алмазова обнаружили агрессивный рак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всем привет, пишу не с очень хорошими новостями. Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу», — сообщил Алмазов. Он также обратился к подписчикам с просьбой помочь ему деньгами на лечение.

Комик рассказал, что у него больше месяца болела нога, но он пытался справиться с симптомом самостоятельно мазями и таблетками. Однако позднее Алмазову стало больно ходить, и тогда он решил обратиться к врачу.

Ранее журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком, дал россиянам совет. Он призвал соотечественников пройти диспансеризацию.

    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
