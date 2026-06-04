Захарова заявила об извращении сути отношений России и Армении в СМИ

Захарова назвала извращением сообщения о принципе «кнута и пряника» РФ в отношении Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращением публикации СМИ о том, что Москва придерживается принципа «кнута и пряника» в отношениях с Арменией. Соответствующее заявление дипломат сделала на брифинге, проходящем на полях ПМЭФ-2026, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Утверждение о том, что Москва не так себя ведет с Арменией, — это просто извращение, это извращенная логика», — указала дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что введение нелегитимных ограничений в обход профильных международных структур не является инструментом российской политики. Она добавила, что Москва категорически выступает против подобных методов в отношении любого государства.

Поводом для вопроса журналистов послужило заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина, который накануне сообщил об ограничении ввоза армянской продукции по фитосанитарным причинам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявила, что в случае отказа Армении от союзнических отношений с Россией, Москве не останется другого выбора, кроме как пересмотреть те льготы, которые сейчас предоставляются Еревану.

Дипломат также подчеркнула, что Россия не может игнорировать внешнеполитическую линию властей Армении и ее сближение с ЕС. По ее словам, Ереван должен четко определиться со своим будущим в ЕАЭС, так как он не имеет права оплачивать свою евроинтеграцию за счет стран — участниц объединения.