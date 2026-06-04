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20:33, 4 июня 2026Силовые структуры

Россиянин ответил за пост с окровавленным Сталиным и пентаграммой

В Свердловской области суд приговорил молодого человека за пост с окровавленным Сталиным
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, который опубликовал пост с изображением Иосифа Сталина в окровавленной одежде на фоне пентаграммы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Молодого человека оштрафовали на 50 тысяч рублей. Однако штраф был снижен до 45 тысяч рублей с учетом срока, проведенного под стражей. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов и каналов на срок два с половиной года. Осужденного признали виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

10 мая 2025 года молодой человек опубликовал в одном из Telegram-каналов пост с данным изображением. Публикацию сопровождал текст, принижающий значение Дня Победы. Экспертиза подтвердила, что в посте присутствуют лингвистические и психологические признаки демонстрации негативного отношения к дню воинской славы.

Ранее Смоленский областной суд приговорил к двум годам принудительных работ 29-летнюю местную жительницу за негативный комментарий о Дне Победы.

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