Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 8 мая 2026Силовые структуры

Негативный комментарий о Дне Победы привел россиянку на скамью подсудимых

В Смоленске суд вынес приговор местной жительнице за комментарий о Дне Победы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Смоленский областной суд приговорил к двум годам принудительных работ 29-летнюю местную жительницу за негативный комментарий о Дне Победы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В доход государства будут удерживать 5 процентов из заработной платы осужденной. Женщину признали виновной по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По версии следствия, в апреле 2022 и 2023 годов подсудимая написала комментарии в соцсетях, которые содержали презрительно-негативное отношение к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Таким образом она нарушила моральные нормы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Ранее в Чите в отношении местного жителя возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok