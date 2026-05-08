Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 8 мая 2026Силовые структуры

Поклонника служившего нацистам генерала Власова задержала ФСБ

В Чите героизировавший генерала Власова мужчина стал фигурантом уголовного дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Чите в отношении местного жителя завели уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, в одной из социальных сетей подозреваемый оставлял комментарии с оскорблениями павших защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, он героизировал руководителя русской освободительной армии генерала Андрея Власова и оправдывал преступления осужденных международным военным трибуналом нацистов.

Ранее российского блогера Арсена Маркаряна, оскорбившего героя-красноармейца Александра Матросова отправили в колонию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников после объявленного Москвой перемирия. В России призвали жестко ответить Киеву

    Молодой человек заглянул в телефон партнерши и пожалел об увиденном

    Россияне бросились изучать иностранный язык перед летним отпуском

    Новый российский самолет назвали превосходящим западные аналоги

    Зеленский фактически признал отказ от российского перемирия

    Отец Урганта рассказал о переживаниях сына из-за слухов об отъезде из России

    «Алмаз-Антей» счел Россию мировым лидером по одному направлению

    Поклонника служившего нацистам генерала Власова задержала ФСБ

    Стало известно о тайных корпоративах Сердючки

    Иран дал ответ на атаки США в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok