Поклонника служившего нацистам генерала Власова задержала ФСБ

В Чите героизировавший генерала Власова мужчина стал фигурантом уголовного дела

В Чите в отношении местного жителя завели уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, в одной из социальных сетей подозреваемый оставлял комментарии с оскорблениями павших защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, он героизировал руководителя русской освободительной армии генерала Андрея Власова и оправдывал преступления осужденных международным военным трибуналом нацистов.

Ранее российского блогера Арсена Маркаряна, оскорбившего героя-красноармейца Александра Матросова отправили в колонию.