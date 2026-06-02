20:25, 2 июня 2026

Раскрыта самая распространенная ошибка при употреблении мандаринов

Эксперт Лора: Белые нити на мандаринах содержат снижающий уровень холестерина пектин
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karolina Kołodziejczak / Unsplash

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Кристина Лора заявила, что многие люди при употреблении мандаринов совершают одну распространенную ошибку. Ее специалистка раскрыла в разговоре с изданием ABC.

По словам Лоры, после очищения мандаринов от кожуры на них остаются белые нити, которые зачастую тоже пытаются убрать, поскольку для многих людей они не выглядят аппетитно. Однако на самом деле эта тонкая внутренняя прослойка — альбедо — является самой полезной частью фрукта, подчеркнула она.

Так, эти волокна содержат в 20 раз больше антиоксидантов, чем дольки, и много пектина, который помогает снизить уровень так называемого «плохого» холестерина в крови, пояснила специалистка. Она добавила, что в целом мандарины также богаты витамином C.

Ранее технолог Михаил Сараев рассказал, как правильно хранить колбасу. Он посоветовал не держать этот продукт под плотной пищевой пленкой.

