РСЧС Московской области предупредил о беспилотной опасности

В Подмосковье объявлена беспилотная опасность. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере «Макс».

Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. В случае нахождения на улице или в автотранспорте следует укрыться в зданиях, подземных переходах или на паркингах.

В ведомстве напомнили, что запрещена съемка полетов беспилотников, и также работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на регионы России. Системы ПВО срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.