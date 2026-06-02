В российском городе обнаружили троих запертых в машине детей

В Екатеринбурге родители заперли троих детей в машине и ушли. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на местную жительницу.

Информация о брошенных детях появилась в домовом чате. Очевидцам удалось вскрыть транспортное средство и достать детей. На вид двоим было около полугода, а старшему — примерно два года.

По словам местной жительницы, в машине был беспорядок, сами дети оказались грязные, а руки старшего ребенка были чем-то связаны. У одного из них заметили опрелости.

Другая женщина купила в магазине смесь и бутылочку, чтобы покормить детей, однако к этому моменту во двор вышел их отец. Он признал, что отсутствовал в течение двух с половиной часов.

