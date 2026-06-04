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Забота о себе
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20:29, 4 июня 2026Забота о себе

Россиян предупредили о неожиданных последствиях недосыпа

Эндокринолог Павлова: Недосып может вызывать проблемы с суставами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что недостаток сна может повышать тревожность, вызывать чувство одиночества и даже проблемы с суставами. О неожиданных последствиях недосыпа она предупредила в своем канале в Telegram.

По словам Павловой, недавно проведенное исследование выявило связь между плохим качеством ночного отдыха и ощущением социальной изоляции. Особенно заметной эта зависимость оказалась у людей с вечерним хронотипом. Врач отметила, что нехватка сна способна усиливать тревогу и негативно влиять на восприятие окружающего мира.

Также специалист отметила, что бессонница может иметь долгосрочные последствия для женщин среднего возраста. «Те, кто плохо спит в этот период, чаще сталкиваются с депрессивными состояниями спустя 10 лет», — предупредила она.

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Доктор добавила, что сбитый режим со временем может повышать риск остеоартрита коленных и тазобедренных суставов. Более высокие показатели также зафиксировали у людей, работающих в ночные смены.

Ранее сомнолог Нурия Рур рассказала, что для хорошей работы мозга нужно не менее шести часов сна. По ее словам, при меньшем количестве отдыха у человека снижается креативность.

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