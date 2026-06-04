Путин высказался о посредничестве ЕС в переговорах по Украине

Путин: Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине

Европейский союз (ЕС) не может быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Об этом в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Одно дело — принимать участие в переговорах, а другое — быть посредником. Ну каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас напряженный конфликт?» — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании «достаточно снять трубку и позвонить».

Ранее Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Он добавил, что выбор встречаться или нет с предложенным ЕС кандидатом остается за Москвой.