В ПСЖ определились с покупкой Батракова

В ПСЖ отказались от покупки полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова

В ПСЖ определились с покупкой полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает Le Parisien.

Издание отмечает, что в клубе отказались от покупки 20-летнего российского футболиста. Это связано с тем, что парижане планируют усилить другие позиции. Речь идет о приобретении 19-летнего нападающего «Борнмута» Эли Жуниора Крупи, а также 18-летнего вратаря «Милана» Алессандро Лонгони.

Неделю назад сообщалось об интересе ПСЖ к Батракову. Агент футболиста Тимур Гурцкая говорил, что его подопечный был как никогда близок к переходу. Также он утверждал, что после покупки Батракова могли отдать в аренду. Ранее Батраков был назван самым дорогим футболистом России, по версии портала Transfermarkt. Полузащитник подорожал на три миллиона евро и теперь оценивается в 28 миллионов.

В сезоне-2025/2026 игрок забил 17 мячей и отдал 12 передач в 36 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.