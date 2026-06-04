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18:00, 4 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о соглашении по тоннелю между Россией и США

Дмитриев: Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля, который свяжет две страны через Берингов пролив. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет», — заявил он.

По словам Кирилла Дмитриева, тоннель между Аляской и Чукоткой станет одним из самых больших инфраструктурных проектов двух стран.

Кирилл Дмитриев ранее обсуждал экономические проекты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Они провели телефонный разговор 3 июня.

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