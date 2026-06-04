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18:12, 4 июня 2026Бывший СССР

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Санкт-Петербург

Захарова: Атакой на Петербург Украина хотела запугать Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПМЭФ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Украина хотела запугать Россию, совершив атаку на Санкт-Петербург. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Испугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают, что на поле боя они не могут достичь тех результатов, о которых трубят своему собственному населению», — рассказала дипломат.

Она отметила, что Украина перешла к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению, когда поняла, что стала маргинальной во всем мире.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не видит готовности от Киева. Москва, по его словам, не может найти «с другой стороны» того, с кем можно было бы вести диалог.

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