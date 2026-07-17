Захарова: Оголтелая милитаризация призвана скрепить разваливающуюся экономику ЕС

Европейские страны надеются скрепить разваливающуюся экономику и промышленность при помощи оголтелой милитаризации. Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А вот эта милитаризация невероятная, чудовищная, оголтелая и, на самом деле, глупая, которую они ведут, призвана, в первую очередь, на мой взгляд (...) каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность, которая находится в состоянии крайнего упадка, просто потому что нет ресурсов, нет энергоносителей», — сказала дипломат.

Она добавила, что сейчас у Европы ничего не осталось от былой мощи, и единственным выходом европейские власти видят переориентацию производства на военно-промышленный комплекс.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз распределяет заказы в интересах Вооруженных сил Украины на продукцию для терактов в России.