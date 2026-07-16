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22:00, 16 июля 2026Мир

Захарова заявила о распределении ЕС заказов в интересах ВСУ

Захарова: Евросоюз распределяет заказы в интересах ВСУ на продукцию для терактов в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) распределяет военные заказы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выпуск продукции для террористических ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России», — подчеркнула она.

По мнению дипломата, это еще раз показывает рост вовлеченности ЕС в конфликт на Украине.

Ранее Захарова заявила, что Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования конфликта России и Украины.

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