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23:54, 16 июля 2026Спорт

Футболист сборной Франции играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Футболист сборной Франции Вильям Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Футболист сборной Франции Вильям Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника. Об этом сообщает RMC Sport.

Защитник получил травму за два месяца до начала мундиаля. Он играл, принимая обезболивающие и получая специализированную помощь от врачей. Сроки его возвращения на поле неизвестны.

Салибе провел шесть матчей на чемпионате мира. Его заменили в первом тайме полуфинала со сборной Испании, в котором французы проиграли со счетом 0:2. В матче за третье место сборная Франции сыграет с командой Англии. Игра пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

25-летний футболист выступает за лондонский «Арсенал». В сезоне-2025/2026 он стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.

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