Дети-иностранцы создали аккаунты российских классиков в соцсетях

Дети-иностранцы создали аккаунты российских писателей в соцсетях на занятиях в «Артеке»

Дети-иностранцы создали аккаунты российских писателей в соцсетях на интерактивных занятиях в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом рассказала «Интерфаксу» директор программы популяризации русского языка «Мост дружбы: Россия и мир» Марина Бянкина.

Участники программы попробовали представить, как выглядели бы страницы классиков во «ВКонтакте»: какие аватарки они бы выбрали, что написали бы в статусе, на кого подписались бы и какие темы обсуждали с читателями.

По словам собеседницы агентства, некоторые идеи детей получились особенно интересными. Например, Александру Пушкину они предложили поставить в статус фразу «Вдохновение вдохновляет любить осень», Антона Чехова описали шуточной формулировкой «садоводник-огородник», а для Льва Толстого захотели оформить подписку на сервис кратких содержаний.

Бянкина отметила, что в современном мире классическая литература часто кажется подросткам чем-то далеким, скучным и навязанным школой. Авторы программы хотели показать, что русские классики — это не только фамилии в учебнике, у каждого из них была своя уникальность, стиль и способ общаться с миром.

«Когда дети создают страницу писателя в социальной сети, они начинают думать: что он транслировал, чем был интересен, почему писал именно так. Через это классика становится ближе, понятнее и живее», — добавила она.

По данным источника, смена для детей-иностранцев стартовала в «Артеке» в начале июня. Ее участниками стали ребята из Армении, Ирландии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Всем желающим нужно было пройти конкурсный отбор.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская доложила Владимиру Путину о новой школьной программе по литературе. По ее словам, учебники необходимо выстроить на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

