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Силовые структуры
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17:59, 4 июня 2026Силовые структуры

Продажу информации о перемещаемых через границу России товарах оценили в 12 лет колонии

Капитан ФТС получил 12 лет колонии за взятки и передачу информации из базы данных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Измайловский районный суд признал приговорил к 12 годам лишения свободы капитана Федеральной таможенной службы (ФТС) России за продажу информации о перемещаемых через государственную границу товарах. Об этом сообщает «МК».

Виновным в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации признан офицер таможни Шейников. Также ему назначен штраф в троекратном размере взятки.

Таможенника и его коллегу по фамилии Тархов арестовали в сентябре 2024 года. Они за вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей торговали данными из базы ведомства. Адвокат осужденного пояснил, что Тархов дал признательные показания и рассказал, что был лишь посредником при передаче денег своему коллеге, а капитан Шейников предоставлял всю необходимую информацию.

Ранее осужденный за получение взятки бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился на спецоперацию.

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