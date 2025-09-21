Россия
05:07, 21 сентября 2025Россия

Осужденный за взятку чиновник отправился на СВО

Осужденный за взятку чиновник ФТС Алеев отправился на СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Осужденный за получение взятки бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Алеев отправился на спецоперацию (СВО). Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

«Приостановлено — участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», — указано в материалах суда.

Алеев был арестован в марте 2023 года. В декабре прошлого года его приговорили к 10 годам лишения свободы за взяточничество.

Ранее экс-глава управления физкультуры и спорта Воронежа Максим Шляхта, заключивший контракт с Минобороны, вместо зоны СВО уехал на службу в Рязань.

