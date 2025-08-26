Россия
11:03, 26 августа 2025Россия

Российский чиновник заключил контракт с Минобороны и вместо зоны СВО уехал в Рязань

«Вести Воронеж»: Заключивший контракт с ВС РФ чиновник Шляхта служит в Рязани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-глава управления физкультуры и спорта Воронежа Максим Шляхта, заключивший контракт с Минобороны, вместо зоны специальной военной операции (СВО) уехал на службу в Рязань. Об этом пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

Шляхта в июле заявил журналистам канала, что собрался на СВО после «неожиданного предложения вернуться в ряды» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Он пояснил, что происходит из семьи военных, поэтому решение было взвешенным.

Как выяснили местные журналисты, сейчас бывший чиновник проходит службу в Воздушно-десантных войсках и находится в Рязани. Почему до зоны спецоперации Шляхта так и не доехал, не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти на СВО замглавы Учалинского района Башкирии Айдара Загирова. Чиновник добровольно заключил контракт с Минобороны России. На фронте он получил несовместимое с жизнью ранение.

