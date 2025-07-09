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13:11, 9 июля 2025Россия

Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

Замглавы Учалинского района Башкирии Загиров получил смертельное ранение на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров получил смертельное ранение на специальной военной операции (СВО). О гибели чиновника стало известно главе администрации района Руслану Гилязетдинову, пост с соболезнованиями он опубликовал во «ВКонтакте».

Он отметил, что Загиров был профессионалом своего дела, отличным специалистом и мужественным человеком. Чиновник добровольно заключил контракт с Минобороны России для прохождения службы на фронте.

Гилязетдинов в посте выступил с поддержкой родственников своего заместителя. Он также отметил, что простились с Загировым 9 июля в Учалинской филармонии.

До этого сообщалось, что в Башкирии родителям участника СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти.

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