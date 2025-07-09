Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

Замглавы Учалинского района Башкирии Загиров получил смертельное ранение на СВО

Заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров получил смертельное ранение на специальной военной операции (СВО). О гибели чиновника стало известно главе администрации района Руслану Гилязетдинову, пост с соболезнованиями он опубликовал во «ВКонтакте».

Он отметил, что Загиров был профессионалом своего дела, отличным специалистом и мужественным человеком. Чиновник добровольно заключил контракт с Минобороны России для прохождения службы на фронте.

Гилязетдинов в посте выступил с поддержкой родственников своего заместителя. Он также отметил, что простились с Загировым 9 июля в Учалинской филармонии.

До этого сообщалось, что в Башкирии родителям участника СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти.