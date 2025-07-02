Российские чиновники отказали родителям бойца СВО в выплатах из-за причины его смерти

В Башкирии родителям бойца СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти

В Башкирии чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции (СВО) на Украине в выплатах из-за причины его смерти. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, россиянин во время прохождения военной службы серьезно заболел, врачам не удалось его спасти.

Когда родители участника СВО обратились в республиканский центр социальной поддержки населения за получением выплаты, получили отказ. Решение было обосновано тем, что военнослужащий якобы не был ранен при выполнении боевой задачи.

Россияне обратились в прокуратуру. После вмешательства ведомства деньги родителям бойца СВО перевели.

Ранее жена мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты, поскольку мужчина так и не добрался до передовой. В вагоне поезда он уснул и уже не проснулся, а рядом с ним нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови зафиксировали высокое содержание спирта.