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18:30, 2 июля 2025Россия

Российские чиновники отказали родителям бойца СВО в выплатах из-за причины его смерти

В Башкирии родителям бойца СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Башкирии чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции (СВО) на Украине в выплатах из-за причины его смерти. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, россиянин во время прохождения военной службы серьезно заболел, врачам не удалось его спасти.

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Когда родители участника СВО обратились в республиканский центр социальной поддержки населения за получением выплаты, получили отказ. Решение было обосновано тем, что военнослужащий якобы не был ранен при выполнении боевой задачи.

Россияне обратились в прокуратуру. После вмешательства ведомства деньги родителям бойца СВО перевели.

Ранее жена мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты, поскольку мужчина так и не добрался до передовой. В вагоне поезда он уснул и уже не проснулся, а рядом с ним нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови зафиксировали высокое содержание спирта.

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