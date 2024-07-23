Вдова мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты из-за истории с водкой

В Башкирии вдова бойца СВО не смогла получить выплаты из-за истории с водкой

В Башкирии вдова мобилизованного на специальную военную операцию на Украине (СВО) россиянина не смогла получить выплаты из-за истории с водкой, пишет «Медиакорсеть».

Как следует из материалов дела, в сентябре 2022 года супруга россиянки мобилизовали на фронт. Прежде чем отправиться в зону СВО, мужчина должен был прибыть в военную часть в Челябинской области. Известно, что он сел в вагон эшелона «Казань — Миллерово», но до места назначения так и не добрался — мужчина уснул и уже не проснулся. Рядом с ним нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови зафиксировали высокое содержание спирта — 3,7 промилле.

Страховая компания отказала вдове мобилизованного бойца и троим его детям в «гробовых» выплатах, так как мужчина отравился этиловым спиртом, а не получил ранения на фронте. Суд с этими доводами согласился и отказал вдове в получении выплат в размере 6 миллионов рублей.

Ранее в Тюменской области суд запретил матери бойца СВО получить «гробовые» выплаты, так как выяснилось, что воспитанием сына она не занималась, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и уходила из дома.